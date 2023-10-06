Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında Tahsin Ergin yönetimindeki 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralı da kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kazadan sonra trafik akışına kapatılan kara yolu ise olaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kamyon sürücüsü Tahsin Ergin'in de kazada yaralandığı, kolluk kuvvetlerinin gözetiminde tedavisinin sürdüğü ve gözaltı sürecine başlandığı öğrenildi.

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "İlgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Önce deprem oldu sandık"

Kaza sırasında bölgede bulunan görgü tanığı Kadir Kartal, AA muhabirine, yaralıları kendisinin çıkardığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Ağır yüklü, briket taşıyan tır, ışıklarda bekleyen arabalara vurdu. Arabanın birini bariyerlere attı, diğerlerini aşağıya aşağıya attı. Minibüste Suriye uyruklu vatandaşlar vardı. Tırda da iki kişi vardı, direğe çarparak durdular. Tırdakileri biz çıkardık, ayakları kırıktı. Çok sayıda ölü var, Allah bir daha yaşatmasın. Önce deprem oldu sandık, koşarak geldik, yaralıları zorla çıkarttık."