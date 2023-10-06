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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 'Dünya Pamuk Günü' mesajı

"2022 yılında fiyatların düşük seyretmesi ve girdi fiyatlarındaki ciddi artıştan çiftçilerimizin en az seviyede etkilenmesi için kilogram başına 1 lira 6 kuruş olan prim ve diğer destekler revize edilerek artırılmalı ve üreticilerimiz korunmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 19:50, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 19:51
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 'Dünya Pamuk Günü' mesajı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk sektöründe 2022 yılında fiyatların düşük seyretmesi ve girdi fiyatlarındaki ciddi artıştan çiftçilerin en az seviyede etkilenmeleri için kilogram başına 1 lira 6 kuruş olan prim ve diğer desteklerin revize edilerek artırılması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuk sektöründe yaşanan sorunları ve üreticilerin beklentilerini değerlendirdi.

Türkiye'de nisan ayı sonu itibarıyla ekimi yapılan pamukta hasadın başladığını belirten Bayraktar, bu sezon ekim döneminde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla bitkide stres oluştuğuna, bu durumun yüzde 10-20 verim kaybına neden olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, kütlü pamuk fiyatlarının şu anda kilogram başına 18 lira gibi düşük bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Pamuk fiyatlarının kilogram başına 2021 yılında 24 lira iken, 2022 yılında 13-14 liraya kadar gerilemesiyle çiftçilerimiz son 2 yılda zarar etti." ifadesini kullandı.

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik'in açıkladığı pamuk fiyatlarının ise maliyetin ve dünya fiyatlarının altında kaldığını kaydeden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl pamuk fiyatlarının maliyetin üzerinde enflasyon ve çiftçi refah payı dahil edilerek açıklanmaması, önümüzdeki yıl pamuk ekim alanını ciddi oranda azaltacaktır. Fiyat en az 28-30 lira bandında olmalı ki üreticilerimiz pamuktan vazgeçmesin. Söke Ovası'nda geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar haziranda buğday hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekilen pamuğun verimini ve lif kalitesini düşürdü. Dolayısıyla çiftçinin satış fiyatı daha da düşecektir."

Bayraktar, Türkiye'de lifli pamuk fiyatının kilogram başına 44 lira 25 kuruş ila 46 lira, kütlü pamuk fiyatının ise 17 lira 7 kuruş ila 19 lira 6 kuruş arasında seyrettiğine dikkati çekerek, bu alım fiyatlarıyla çiftçilerin dünya ile rekabet edebilmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bayraktar, üreticilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2022 yılında fiyatların düşük seyretmesi ve girdi fiyatlarındaki ciddi artıştan çiftçilerimizin en az seviyede etkilenmesi için kilogram başına 1 lira 6 kuruş olan prim ve diğer destekler revize edilerek artırılmalı ve üreticilerimiz korunmalıdır. Çukobirlik ve Tariş, bu yıl elini taşın altına koyarak alım fiyatlarını revize etmeli, en azından dünya fiyatları seviyesinde fiyatları açıklamalıdır."

Pamuğun Gümrük Birliği'nde "tarım ürünleri" kapsamına alınması önerisinde de bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Pamuk, Gümrük Birliği'nden dolayı tarife uygulaması yapamadığımız bir üründür. Bunun için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmekte ve dünya fiyatlarındaki düşüş, gümrük vergileri koyamadığımız için üretimimizi de olumsuz etkilemektedir. Üreticilerimizi korumak amacıyla pamuk, Gümrük Birliği'nde sanayi ürünleri kapsamından çıkarılmalı, tarım ürünleri kapsamına alınmalı, gümrük vergileri tekrar konulmalıdır."

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