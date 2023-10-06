Bakan Göktaş Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin, engellilere yönelik devrim yapmış ve gönüllere taht kurmuş bir parti olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in karşıladığı Göktaş, merkezdeki birimleri gezerek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı, kursiyerlerin halk oyunu gösterilerini izledi.

Göktaş, konuşmasında, hem merkezi ziyaret etmek hem de buradaki çocuklarla bir arada olmak istediğini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerindeki engelsiz yaşam merkezlerini ziyaret etmesine rağmen bu kadar kapsayıcı olanını ve geniş kitlelere hitap edenini ilk kez gördüğünü dile getiren Göktaş, Türkmen'e tebriklerini iletti.

Bakan Göktaş, "AK Parti zaten engellilere yönelik devrim yapmış ve hakikaten gönüllere taht kuran bir parti. Annelerin ve çocukların sosyalleşmesine, özel yeteneklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Bunlarla hakikaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak hem gurur duyuyorum hem de bu devrime destek olan ve bu devrimi gerçekleştiren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Türkmen de bugün "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" olduğunu anımsatarak "Bakanımızın bu özel günde özellikle zaman ayırması bizi çok mutlu etmiştir." dedi.

Merkezde tüm engel gruplarına hizmet sunduklarını belirten Türkmen bugüne kadar yaklaşık 6 bin vatandaşın buradan hizmet aldığını kaydetti.

- Bakan Göktaş'tan Tebessüm Kahvesi'ne ziyaret

Bakan Göktaş, daha sonra Üsküdar Altunizade'de bulunan ve Down sendromlu gençlerin servis elemanı olarak çalıştığı Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Göktaş, Down sendromlu çalışan Ahmet Mustafa Gültekin'in doğum gününü pasta keserek kutladı.

Göktaş, tuttukları takımların futbolcuları tarafından imzalanan formaları Down sendromlu çalışanlara hediye etti.