Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralanırken, annesi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 22:12, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 22:13
Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Altıntaş-Gediz kara yolu Yeşilyurt köyü yakınlarında Osman Kırdök'ün kullandığı 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada, sürücünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Kırdök, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.