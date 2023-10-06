Bakan Yumaklı, 636 milyonluk destek ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı

Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "636 milyon 199 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgilere göre, söz konusu ödemelerin, 582 milyon 142 bin 838 lirası buzağı, 33 milyon 525 bin 249 lirası Uzman Eller Projesi, 16 milyon 154 bin 579 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 491 bin 64 lirası sertifikalı tohum üretim, 1 milyon 885 bin 600 lirası hayvan gen kaynakları desteğine ayrıldı.