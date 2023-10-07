7 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom ve Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.

4- Trendyol 1. Lig'in 8. haftasına; Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

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