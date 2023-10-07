7 Ekim 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/445

Diyanet İşleri Başkanlığı;

- İzmir İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan KAZANCI,

- Afyonkarahisar İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İMAMOĞLU,

- Diyarbakır İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Celal BUYUK,

- Ağrı İl Müftülüğüne Necati ŞAFAK

- Kırşehir İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa TEKİN,

- Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Abdurrahman KOTAN,

- Giresun İl Müftülüğüne Selçuk KILIÇBAY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ATAN görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ŞİMŞEKOĞLU görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin KÖSE görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Hüseyin KOCABIÇAK atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nevzat ŞATIROGLU atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Etem ÇEKER atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fazlı UNCU ve Oktay ŞAHİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri ENGİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa ÖZEL atanmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 576 ncı maddesi gereğince Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER atanmıştır.

6 Ekim 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI