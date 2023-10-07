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Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili 50+1'in 40 artı 1'e, 2 dönemin 3 döneme dönüştürülmesiyle ilgili herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 07:50, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 08:10
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Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı seçilme şartının 40+1'e indirilmesi yönünde son günlerde yapılan tartışmaları değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 50+1 şartının Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç konu başlıklarıyla şu mesajları verdi:

50+1 SİSTEMİ

50+1'in 40 artı 1'e, 2 dönemin 3 döneme değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değil. Bizim başkanlık sisteminin en önemli özelliğidir 50+1. Cumhuriyetin ta kendisidir. Aksayan yönlerle ilgili reform süreci yapılamaz mı? Yapılabilir. Yeni dönemde yeni anayasa değişikliğinde bunlar elbette ki konuşulabilir.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'MEŞRUİYET' İDDİASI

Milletin yarıdan fazla, yüzde 52,5 oyu ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na ve onun Anayasa'dan aldığı yetkiyle, oluşturduğu Kabine'ye 'Meşru değil' derseniz, o zaman demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. O zaman millete hakaret ediyorsunuz.

MUHALEFETE GEZİ CEVABI

Yargılama sürecinin suç olmadığını kabul ediyorlar. Bu konuda onlarla anlaşamıyoruz. Şiddet, şiddeti teşvik, hiçbir demokratik düzende kabul edilemez. Yargı, Gezi'nin bir suç olduğunu, şiddet hareketleri olduğunu ve bütün ülkeye yaygınlaştırılmak istendiğini ve seçilmiş hükümete yönelik bir kalkışma hareketi olduğunu yargı kabul etti. Karar ortada. Eylemin niteliği ortada. Mevzuatımız ortada. Dolayısıyla yargının verdiği bir karar söz konusu.

ATALAY'IN TUTUKLULUĞU

Anayasa'nın 14'üncü maddesinde milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, buna ilişkin hususlar var. 'Buna ilişkin suçlar bakımından dokunulmazlık yoktur' diyor. 14'ncü maddenin son fıkrasına baktığınız zaman bu hususların kanunla düzenleneceğini söylüyor. Anayasal düzene ilişkin suçlarla ilgili kanun var. Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu. Bir kalkışma olduğu tartışmasız. Sorumluları yargılanamayacaksa hukuk devletinden bahsedilemez.

KİRADA ARA BULUCULUK

Anlaşma sayısı 2 bin 817. Anlaşamama sayısı 2 bin 157. Toplam sonuçlanan dosya 4 bin 974. 29 bin dosya sonuçlandığında anlaşma sayısı eğer fazla çıkarsa bu da kira anlamında olumlu bir gelişmedir. Çünkü kiracıyla kiralayan, yıllar süren bir mahkemeden kurtulmuş oluyor. 15 bini yargıya gitmeden sonuçlanmış olsa bu hem toplumsal barış açısından önemli.

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA MAHKEMESİ VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı dava süreçlerinde yargılamaya bile başlanılmadan sosyal medyada "yargılamanın başladığı ve hüküm verildiği" belirtilerek, yargı mensuplarının korunması üzerine neler yapıldığı sorusunu da cevapladı.

"Türkiye'de sosyal medya mahkemesi var" ifadelerini kullanan Tunç, internette işlenen suçların önlenmesiyle ilgili yasal düzenlemenin bulunduğunu, hakim ve savcıların bu konuda çokça haksızlığa maruz kaldığını vurguladı. Tunç, dosyanın içeriğini bilmeden açıklama yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Bakan Tunç, dezenformasyon ve yalan haber yaymanın Türk Ceza Kanunu'nda suç olduğunu hatırlatarak "Kanun koyucu kanunu uygulansın diye koydu ve önümüzdeki süreçte de birçok olay bakımından uygulanacaktır. Uygulamasında istemeyiz. Kimse yalan haber yaymasın." dedi.

AKİF BÜLBÜL

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