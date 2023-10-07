Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı

Dünyanın en değerli otomobil markası olan Tesla'nın 8'inci fabrikasını nerede kuracağı tüm dünyada merak konusu haline geldi. Elon Musk konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, yatırım konusunda Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye yarışıyor. Hem yabancı basın hem de Türkiye'deki otomotiv piyasasından bu konuyla ilgili olumlu haberler geliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'deki Türkevi'nde yaptığı görüşmede konuyu netleştirdiği ancak yatırım teşviki konusunda Türkiye'den bazı talepleri bulunduğu konuşuluyor. Bakanlık birimlerinin de Tesla yatırımı için özel bir teşvik paketi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Dünya devi Tesla'nın Türkiye'deki fabrika arazisi de hazır. Üç yıl önce Volkswagen'in yatırımdan son anda vazgeçtiği ve onları için tahsis edilen Manisa'daki dev arazi Tesla'ya verilecek. Tesla'nın Kaliforniya, Nevada, New York, Teksas, Çin ve Almanya'da da birer tane olmak üzere toplam altı fabrikası bulunuyor. Meksika'daki 7'inci fabrikanın inşaatı ise sürüyor. Dünya devinin 8. fabrika yatırım kararını bu yıl sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

YATIRIM KADEMELİ OLACAK



Sektör temsilcileri konuyla ilgili şu bilgileri verdi: Suudi Arabistan hem iç talep hem de jeopolitik konum nedeniyle Tesla'nın taleplerine cevap veremiyor. Markanın Çin'de zaten bir fabrikası olması nedeniyle Hindistan'da bu yarışta zayıf kalıyor. Türkiye hem iç talep hem de Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle Tesla'nın ilk önceliği konumunda bulunuyor. Türkiye'de 4 ayda yapılan Tesla satışı markanın iştahını iyice artırdı. Elon Musk'ın devlet ile de bire bir samimiyeti yatırım kararında en büyük etken oluyor. Küresel piyasalardan aldığımız bilgilere göre bu yıl sonuna kadar bu yatırım kararı açıklanacak" diyor. Yapılacak olan ilk yatırımın batarya hücre fabrikası olacağı, orta vadede üretime için fabrikanın büyütüleceği de konuşulanlar arasında. Ayrıca Türkiye'de yapılması planlanan yatırımın toplamda 5 milyar dolar geçeceği de ifade ediliyor.

ÜLKE ADINA BÜYÜK İMAJ



Otomotiv sektöründeki söylentiler Tesla'nın yatırımda Türkiye'yi seçtiği yönünde. Sektör temsilcileri bu yatırımın önemini şöyle anlattı: Tesla'nın bir ülkede fabrika kurması sadece yatırım, istihdam ve ihracat olarak görülmemeli. İmaj olarak ülkeye çok şey katıyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de daha fazla ilgi göstermesine de fayda sağlıyor.

TÜRKİYE REKOR KIRDI



Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulan Tesla modelleri tüketicilerden büyük ilgi topladı. 5 ayda 10 binin üzerinde satış adedini yakalayan Tesla, yerli otomobil Togg'u bile solladı. Türkiye'deki bu ilgi ABD'de ses getirdi. ABD basını Türkiye'nin Tesla satışlarında 10 bin adetlik rakamı ile dünya rekoru kırdığını yazdı. Öte yandan Tesla markalı otomobillerin üretiminde Türk tedarikçileri sıklıkla kullanması, yatırım kararında bir diğer etken olduğu belirtildi.

ŞİRKET KURDU, İŞ İLANI VERDİ



Otomotiv devi Tesla, geçen yıl Türkiye'de Tesla Motorları' isimli bir şirket kurdu. Hatta Türkiye'de eleman alımına başlayan Tesla, verdiği ilanlarda "Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin?" dedi.