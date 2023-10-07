Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 46 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. 3 Ekim'de "Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da toplam 84 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan 59 şüpheliden 5'i ifadesinin ardından, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 46 şüphelisi ise tutuklandı.