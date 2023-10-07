Kırıkkale'de terminaldeki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

Dün Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde çıkan kavgada 2 kişinin silahla, bir kişinin de darp sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.C, H.B, S.Ç, Ç.A, M.Ş, H.K, A.T. ve D.S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma yetkilileri arasında çıkan silahlı kavgada, taraflar birbirine tabanca ve tüfekle ateş açmış, R.B. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan G.P. (56) yaralanmıştı.

S.Ç'nin de (34) darp sonucu yaralandığı olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.