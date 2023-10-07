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AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girişler başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 09:50, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 09:59
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AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

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