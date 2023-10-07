Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

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