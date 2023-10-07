Okulda yemek sırasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 10:14, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 11:06
Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde dün, öğle yemeği için sıra bekleyen İsmail Bozlak, rahatsızlandı.
Öğretmenleri ile okuldaki bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
İlk belirlemelere göre kalp krizinden şüphelenilen çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Bozlak için taziye mesajı yayımladı.