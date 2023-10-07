Kuruluş Osman'ın yeni karakterleri büyük ilgi gördü

'Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde 'Orhan Bey' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Emre Bey, oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu. Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.



Seyirciler; dizide Osman Bey ve ailesinin rakibi olan Germiyanoğulları'na hayat veren Mirza Bahattin Doğan, Emre Dinler ve Belgin Şimşek'in ise diziye çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.



Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN KÜNYE



Yapım: Bozdağ Fi?lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo: Mehmet Bozdağ, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)

