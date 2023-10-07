Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,56 kazançla 8.464,93 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.179,93, en yüksek 8.562,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,83 kazançla 7.838,99 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,24 yükselişle 9.804,39 puana, Mali Endeks yüzde 2,35 artarak 8.708,83 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,33 değer kazancıyla 13.795,07 puana yükseldi.

- Zorlu Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,60 ile Zorlu Enerji oldu. Zorlu Enerjiyi, yüzde 19,38 ile Ege Endüstri, yüzde 18,98 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,35 ile Çimsa Çimento, yüzde 7,46 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 7,16 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 400 milyar 671 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 992 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 321 milyar 784 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

- Altın düşerken dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,91 değer kaybıyla 1.625 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 kayıpla 10.780 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,74 değer kazanarak 27,6210 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,09 yükselişle 29,0310 lira oldu.

Geçen hafta 33,3370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,89 artarak 33,6340 liraya indi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,12 kazançla 30,2770 liradan alıcı buldu.