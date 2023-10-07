8 yaşındaki kız çocuğu, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Kırşehir'de 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 11:54, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 12:49
İddiaya göre, Hüsnü Özyeğin İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki kız öğrenci A.Y., okuldan ayrıldıktan sonra kardeşini alarak eve gitti. Evinde rahatsızlanan A.Y., hastaneye kaldırıldı. Buradaki beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.Y., Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. A.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
A.Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.