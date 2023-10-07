Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Yeni döneme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın konuşmasında 3 başlık öne çıktı; yeni anayasa, ekonomi ve terörle mücadele.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından satır başları şöyle:

''İLK KABİNE TOPLANTIMIZDAN SONRA YENİ MÜJDEMİZİ EMEKLİ MEMURLARIMIZA AÇIKLAYACAĞIZ''

İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız. Asgari ücreti 184 liradan 11 bin 402 liraya, en düşük emekli maaşını 64 liradan 7 bin 500 liraya çıkardığımızı, istihdamı 32 milyona yaklaştırdığımızı, çalışma şartlarını iyileştirdiğimizi görecekler. Velhasıl hangi alana baksalar; büyüyen, güçlenen, itibarı artan, refahı yükselen, huzuru ve güvenliği tahkim olan bir Türkiye görecekler. Milletimiz, bu tarihi yürüyüşünde yanında olanlarla, kendisini yalnız bırakanları ve karşısında yer alanları hiçbir vakit unutmayacaktır. Bu ülkeye müstemleke muamelesi yapılırken seslerini çıkarmayan kimi siyasetçi ve aydın kesiminin, kendi politikasını belirleyip bağımsızca uygulayan Türkiye gerçeğini inkar etmek için gösterdikleri çaba ibretliktir. Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye'nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir. Parti organlarımızda değişim heyecanınını yaşayacağız. Bugünkü kongremizde de Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzla, diğer genel merkez organlarımızla aynı heyecanı tekrar yaşayacağız. Kurullardaki görevlerine devam edenler yanında, yeniden ve ilk defa bu kademelerde vazife üstlenecek arkadaşlarımızı da göreceğiz.''