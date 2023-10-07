Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 15:30, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 13:56
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Hakkari merkezli İstanbul, Batman, Van ve Malatya'da 18 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.