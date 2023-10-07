Kayısıların üzerine ayakkabılarıyla çıktı, 10 bin lira ceza kesildi
Malatya'da kayısı üreticisi Bilal M, deposuna gelen kayısıların üzerine ayakkabılarıyla çıktı ve çalışmaya başladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 14:04, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 14:17
Malatya'da kayısı üreticisi Bilal M, deposuna gelen kayısıların üzerine ayakkabılarıyla çıktı ve çalışmaya başladı.
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaşan Bilal M'nin görüntüleri tepki çekti.
Bunun üzerine Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi.
Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M'ye 10 bin TL ceza uyguladı.