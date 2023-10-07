AK Parti MKYK üyeleri belli oldu: 49 isim liste dışı kaldı, 26 isim yerini korudu
AK Partinin Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek MKYK listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK'de 49 isim listede yer almadı. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ve Nurettin Canikli de bulunuyor.
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım ile parti yönetimine girmesi beklenen eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer alamadı.
MYK'DE 4 İSME ÇİZİK ATILDI!
AK Partinin 18 kişilik mevcut MYK'sinden 4 isim de, MKYK listesinde yer almadı.
Binalı Yıldırım, eski bakan ve AK Partinin Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan ve AK Partinin Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ile AK Partinin İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimlerden oldu.
75 kişilik MKYK'de 49 isim listede yer alırken, bir önceki MKYK'de yer alan 26 isim yerini korudu.
LİSTEDE YERİNİ KORUYAN VE LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER!
MKYK listesinde yerini koruyan isimler:
Ahmet Büyükgümüş
Ali İhsan Yavuz
Belgin Uygur
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Hamza Dağ
Hasan Sert
Lütfiye Selva Çam
Hayati Yazıcı
Halil İbrahim Yıldız
Mehmet Kasım Gürpınar
Menderes Türel
Metin Tarhan
Mustafa Şen
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Sevan Sıvacıoğlu
Sümeyye Bozkurt
Şebnem Koçakelçi
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
MKYK listesinde yer almayan isimler:
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Binali Yıldırım
Burhan Sakallı
Bülent Tüfekçi
LİSTEDE YERİNİ KORUYAN VE LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER!
MKYK listesinde yerini koruyan isimler:
Ahmet Büyükgümüş
Ali İhsan Yavuz
Belgin Uygur
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Hamza Dağ
Hasan Sert
Lütfiye Selva Çam
Hayati Yazıcı
Halil İbrahim Yıldız
Mehmet Kasım Gürpınar
Menderes Türel
Metin Tarhan
Mustafa Şen
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Sevan Sıvacıoğlu
Sümeyye Bozkurt
Şebnem Koçakelçi
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
MKYK listesinde yer almayan isimler:
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Binali Yıldırım
Burhan Sakallı
Bülent Tüfekçi