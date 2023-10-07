Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ mensubu yakalandı

Şüphelilerin, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kayıtları olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy yakınlarında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan botla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti.

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