Filistin Sağlık Bakanlığı: 198 kişi hayatını kaybetti, 1610 kişi yaralandı
Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı saldırıda 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 16:39, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 16:40
Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı saldırıda 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığını duyurdu.