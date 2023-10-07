Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'müjde' olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 17:05, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 17:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan'ın X hesabından yaptığı paylaşım: