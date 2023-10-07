Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması

CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuya öğretmen alımlarına ilişkin konuşan Bakan "Kendisini ifade edemediğini bilmediğim bir kişiye çocuğunuzu emanet edemem" dedi. Bakan Tekin, okul yemeği tartışmaları ve mülakat sistemi için düşünülen formüllere hakkında da açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNİ İFADE EDEMEYENE ÇOCUK EMANET ETMEM"

"Kendisini ifade edip edemediğini, alan hakimiyetinin ne olduğunu bilmediğim bir kişiye çocuğunuzu emanet edemem. Yüzde yüz mülakat puanı ile atanan öğretmen var. Ben de yüzde 50'ye düşürüyorum." Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuya öğretmen alımlarında mülakatlarla ilgili bu yorumu yaptı. Mülakatın nasıl olması gerektiği ile ilgili düşünülen formüllere değindi. "Kendisini mülakata alacak kişilerin isim olarak kim olduğunu bilmeyecek. Üç kişilik mülakat ekibimiz kimi alacağını bilmeyecek. O da bilmediği için kime torpil yapacağını bilmeyecek. Kamera kaydı. Bir de mülakat komisyonu o an elektronik ortamda notunu verecek. Sonra müdahale etme şansının olmadığı bir düzen" dedi.

"OKUL YEMEĞİ" AÇIKLAMASI

Yusuf Tekin, AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nde CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Bakan, okullardaki ücretsiz yemek uygulamasının neden askıya alındığını da açıkladı. "Şu anda 2 milyonun üzerinde öğrenciye okul yemeği sunuyoruz. Bu yemeğin yeneceği ortamların, servisinin sağlanacağı kişilerin, sonrasında temizliği yapılacak altyapının hazırlanması gerekiyor. Altyapısını hazırlıyoruz. Altyapısı tamamlandıkça sayıyı arttırmaya devam edeceğiz. Çalışmalar yürüyor, yol haritamız var" diye konuştu.

CUMHURİYETİN 100. YILI HAZIRLIKLARI

Bakan Tekin, cumhuriyetin 100'üncü yılında yapılacak etkinliklere ilişkin de bilgi verdi. "Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir resim sergisi ile başladık. Cumhuriyetin 100 yıllık hikayesini her ilin kendi perspektifiyle yansıttığı etkinlikler olacak. Sadece biz 40'a yakın etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.