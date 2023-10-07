Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bir kişi, karısına iğne yapan erkek hemşireye yumruk attı. Hemşirenin burnu kırılırken, gözaltına alınan saldırganın ''Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar?'' dediği öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 19:05, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 19:07
Olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.
Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., ''Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar?'' diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı.
Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları ''beyaz kod'' verdi.
Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.