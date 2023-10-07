Sınırda 5 Rus kaçak yakalandı, 3'ü kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı
Suriye'nin Resulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar'a geçtiği belirlenen 5'i Rus uyruklu 39 kişi ile 8 organizatör jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 19:25, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 19:26
Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 39 kişiyle 8 organizatör yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçiş yapan 5'i Rus uyruklu 39 kişiyi yakaladı.
Operasyonda para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı.
Yakalanan kişiler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 8 organizatör ise karakola götürüldü.
Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.