Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 08:00, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 07:41
İddiaya göre, Aşağıçakmak köyündeki düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.S, otomobillerine binen M.B, Z.Ç. ve İ.Ç'ye silahla ateş etti.
İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.B. ve Z.Ç. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Z.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan katil zanlısı B.S, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.