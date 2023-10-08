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Irak ve Suriye'de 103 hedef imha

İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıdan sonra Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedefleri tek tek vuruluyor. Saldırının gerçekleştirildiği akşam başlayan harekat, dalga dalga büyüdü. 1 haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 103 hedef yok edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 07:46, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 07:48
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Irak ve Suriye'de 103 hedef imha

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik TSK ve MİT'in operasyonları dalga dalga büyüyor. Başkentte geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Türkiye, bölücü örgüte ilk cevabını saatler içinde aynı günün akşamı verdi. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara'daki 20 hedef, Türk jetleri tarafından yerle bir edildi. Salı günü ise coğrafya genişletildi. Mehmetçik meşru hedefler arasına, bölücü örgütün üslendiği Asos'u da ekledi. Hava harekatında 16 hedef vuruldu. Meşru müdafaa dalgası çarşamba günü de sürdü. Aynı noktalarda bu kez 22 hedef yerle bir edildi. Perşembe günü Suriye'nin kuzeyindeki PKK tesisleri hedef alındı. Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde teröristlerin kontrolündeki petrol kuyusu, depolama tesisi ve içinde elebaşlarının da bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef vuruldu. Cuma günkü hava harekatıyla Suriye'nin kuzeyini hedef alan Mehmetçik, burada da

15 hedefi vurdu. Böylece 1 haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 103 hedef yok edildi.

İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler, önceki gece boyunca topçu, havan ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Vurulan noktalardan birisi de terör örgütüne ait çimento fabrikasıydı. Nokta atışla havaya uçurulan fabrika, kullanılamaz hale getirildi. Dün de PKK'nın Karaçok Dağı'ndaki sözde karargahı vuruldu. PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı'da vurulan bölgelerden de dumanlar yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, PKK hedeflerinin vurulma anına ilişkin görüntüleri "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" mesajıyla duyurdu.

Eylem hazırlığında yakalandılar

Terörle mücadele yurt içinde kararlılıkla yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle PKK'nın şehir yapılanmalarına darbe vuruyor. "6-8 Ekim Ayn el Arab (Kobani) olayları" bahanesiyle bir grup teröristin Van'da eylem yapacağı tespit edildi. Kahramanlar Operasyonları kapsamında kentte eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı.

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