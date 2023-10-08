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Akşener'in 'işbirliği' kararı ayrılık getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı partide istifa getirdi. Yazılı açıklamada bulunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı konusunda, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 08:35, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 07:52
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Akşener'in 'işbirliği' kararı ayrılık getirdi

Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan yenilgi Yedili Masa'da deprem etkisine neden oldu.

Alınan yenilgiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterilmesine bağlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaka rest çekip masayı devirdi.

İttifakı suçlayıp yerel seçimlere işbirliği olmadan, kendi adaylarıyla girme yolunu seçen Akşener'in bu kararı ise parti içerisinde istifa getirdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasını sosyal medya hesabından da paylaşan Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı gerekçesiyle istifa kararı aldığını ifade etti.

Akşener'e kızıp istifa etti

Köylüoğlu istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleriyle başladığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz.

Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.

Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk, net olduk. Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur.

Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.

Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz.

Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.

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