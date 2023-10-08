Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Yapılan incelemelerin ardından Serin'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekir Serin'in öldüğünü tespit etti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bekir Serin, plakası henüz tespit edilemeyen motosikletle merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İnönü Bulvarı'nda bir tırın dorsesine çarptı.

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