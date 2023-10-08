Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 09:05, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 09:10
Yazdır
Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Bekir Serin, plakası henüz tespit edilemeyen motosikletle merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İnönü Bulvarı'nda bir tırın dorsesine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bekir Serin'in öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Serin'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber