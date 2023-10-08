İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

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