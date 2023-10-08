İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi

Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 09:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 09:14
Yazdır
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 265 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

- İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber