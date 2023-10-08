İsrail basınına göre yaklaşık 750 İsrailli kayıp

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurmuştu.