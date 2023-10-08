Geçen yıl 22,6 milyon cep telefonu kayıt altına alındı

İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Geçen yıl 22,6 milyon cep telefonu kayıt altına alındı

Geçen yıl 11 milyon 630 bin 668'i imalat, 10 milyon 127 bin 34'ü ithalat, 844 bin 877'si yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıt altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 11:10, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 11:23
Yazdır
Geçen yıl 22,6 milyon cep telefonu kayıt altına alındı

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, 2021'de 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken, 2022'de bu sayı yüzde 15,26 azalışla 10 milyon 127 bin 34 oldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 0,82 azalarak 11 milyon 726 bin 750'den, 11 milyon 630 bin 668'e geriledi.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 666,31 artarak 110 bin 253'den 844 bin 877'ye ulaştı.

Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu MCKS'de kayıt altına alındı.

- İhbar başvurusu arttı

BTK bünyesinde yer alan Bilgi ve İhbar Merkezi'ni (BİM) arayan vatandaşların kayıp ve çalıntı cihazlarla ilgili iletişime kapattırma taleplerinde de artış görüldü. BİM aracılığı ile 2022'de toplam 749 bin 381 çağrı alındı. Çağrı sayıları, 2021 yılına göre yüzde 46,88 arttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber