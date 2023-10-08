Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, ağızda kola, çay, salata tüketildiğinde oluşabilen ağrı ve kızarıklıkların, kanser belirtisi olabileceğini belirterek, 6 ayda bir diş hekiminin yapacağı kontrollerin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Ülke genelinde yılda yaklaşık 2 bin vaka kaydedilmesine rağmen farkındalığın düşük olduğu ağız kanserinde toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla sağlık taraması programı başlatıldı.

Bu yönde ilk uygulamanın yapıldığı İzmir'de Konak Meydanı'na kurulan mobil diş kliniğinde vatandaşların ağız ve ağız dokuları muayene ediliyor, bu hastalığa yönelik şüphe tespit edilenler ileri tetkikler için sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi bünyesindeki diş hekimliği fakülteleri ile Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği tarafından yürütülen çalışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Mobil diş kliniğinde yürütülen çalışmaları koordine eden Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ağız kanserleri içinde en çok görülen kanser türünün dil kanseri olduğunu, yanakta, dudakta, dilin altında ve diş etinde de görülebilen tüm kanser türlerini ağız kanseri olarak tanımladıklarını belirten Orhan, çok ihmal edilen bu hastalığın can kaybı riskine dikkati çekti.

- "Karnabahar şeklinde yaralar"

Dünyada her yıl 370-380 bin, Türkiye'de ise 2 bin yeni ağız kanseri vakasının kaydedildiğini bildiren Orhan, şöyle devam etti:

"Ağız ve çevresi kanserinde erken teşhis ilk etapta çok önemli fakat insanlarımız tarafından çok atlanıyor. Belirtiler, ilk başta hafif ağrıyla, hafif kızarıklıklarla başlıyor. Daha sonra beyaz lezyonlar çıkıyor. Sertleşmeler meydana geliyor. Karnabahar şeklinde yaralar çıkmaya başladığında o zaman hastalar bize geliyorlar."

Erken tanıda yakalanması halinde kanserli lezyonu aldıklarını, radyoterapi ve kemoterapi uyguladıklarını anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Geç tanıda ağız kanseri hastaların yaşam şansı yüzde 20. Yani 10 hastanın 8'inde 5 yılda yaşam şansı tükeniyor. Eğer erken tanı olursa tam tersine dönüyor, 5 yıllık yaşam şansı yüzde 80'e çıkıyor. Bundan dolayı diş hekiminizin 6 ayda bir yapacağı kontroller büyük önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı diş hekiminizde 6 ayda bir yapılacak kontroller çok önem arz ediyor."

Orhan, özellikle sigara ve alkol tüketenlerin ağız kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu da kaydetti.

Ağız kanserlerine yönelik farkındalık amacıyla Sağlık Bakanlığı ile 2018 yılında ülke genelinde çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Orhan, taramalara yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını ve 110'a yakın kişide belirtilerin teşhis edildiğini ifade etti.

Üniversitelerin desteğiyle yeni bir tarama programı başlattıklarını aktaran Orhan, "İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon ve KKTC'deki diş hekimliği fakülteleri ortaklığındaki ağız kanseri taramalarıyla 5 bin kişilik bir popülasyona ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.