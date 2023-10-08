Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti

- Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 4 yıl geçti, sağlıktan eğitime, altyapı kalkınma projelerinden güvenliğe kadar her alanda yeni düzenin kurulması için faaliyetler sürüyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da X hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi, PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi.

Harekatla 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

- Son 4 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı

AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan bölgede sağlıktan eğitime, altyapı kalkınma projelerinden güvenliğe kadar her alanda yeni düzenin kurulması için yürütülen çalışmaları derledi.

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, kan ve talasemi merkezi, 3 aşı merkezi ile PCR laboratuvarı ve 3 mobil klinik bulunuyor.

Son 4 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı.

Her iki ilçedeki diyaliz merkezlerinde nitelikli sağlık hizmeti verildiğinden Türkiye'ye sevk edilen hasta sayısı da azaldı.

Rasulaynlı böbrek hastası Fatma el-Muhammed, merkez açılmadan önce tedavi için Tel Abyad'a veya Türkiye'ye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Tedavi sürecinin hem masraflı hem de yorucu olduğunu ifade eden Muhammed, Rasulayn'da açılan merkez sayesinde rahatladığını belirtti.

Muhammed, diyaliz merkezine ait servis aracının kendilerini getirip götürdüğünü ifade etti.

- Geri dönüşleri teşvik için adımlar atıldı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri hayata geçirdi.

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.

Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu.Tel Abyad gümrük yetkililerinden alınan bilgilere göre, hareketin başından bu yana Tel Abyad gümrük kapısından ülkesine geri dönüş yapanların sayısı 35 bine ulaştı.

- Altyapı projeleri için yerel imkanlar kullanılıyor

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinden çıkarılırken, çok sayıda altyapı ve kamu binalarını tahrip etti.

Her iki ilçedeki yerel mecliste tahrip edilen altyapı ve kamu hizmet binalarının yeninden imarı için imar ofisleri kuruldu.

Onarım, bakım ve yeniden imar projeleri için Tel Abyad'da içinde kilit taş fabrikası, petrol rafinerisi, çimento fabrikası ile mıcır ocağının bulunduğu şantiye sahası açıldı. Buradan çıkarılan malzemeler, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarında kullanıldı.

Bu yıl Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, Sluk beldesinde çevre düzenleme projesi çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi. Sluk beldesinde, ana ve çevre yolunda asfalt serimi, kaldırımlarda kilit taş döşeme çalışmaları yapılırken; diğer yandan da yıllarca bakımı yapılmayan kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmalarına başlandı.

- 474 okulda 46 bin öğrenci eğitim görüyor

Bölgede, Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 474 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 46 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.

Ayrıca bu yıl, Suriye Geçici Hükümeti'nin Eğitim Bakanlığına bağlı Özgür Halep Üniversitesi, Tel Abyad'da 10 bölümle eğitime açılması öğrenciler için umut oldu.

Üniversite eğitimini sürdürmek için 3 yıl beklediğini söyleyen Tel Abyadlı Bener Ali, hayalini gerçekleştirmek için yeni bir adım attığını belirtti. Sınıf öğretmenliği bölümüne başvuru yaptığını söyleyen Ali, tıp ve mühendislik gibi bölümlerin de açılmasını istedi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı. Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG'nin çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 3 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

- "Geri dönüşten umudu kesmiştim. Operasyon bir mucizeydi"

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad ilçesini işgal etmesinin ardından ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyleyen mühendis Ahmed Cafel, Antalya'da bir inşaat firmasında çalışmaya başladığı belirtti.

Türkiye'de iki çocuğunun olduğunu ifade eden Cafel," Tel Abyad'a geri dönüşten umudu kesmiştim. Annem ve babamı yaklaşık 4 yıl görememiştim. Operasyon bir mucizeydi." diye konuştu.

Harekattan 6 ay sonra geri dönme kararını aldığını söyleyen Cafel, ailesine, evine ve tarlasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Tel Abyad yerel meclisinde imar ofisinde gönüllü olarak çalıştığını belirten Cafel, ayrıca bir dernekte görevli olduğunu anlattı.

Cafel, "Burası bizim topraklar, bizim vatan. Savaş yıllarındaki tahribatı kaldırmak ve yeniden imar etmek bizim vazifemizdir. Geri dönüş motivasyonum budur." ifadesini kullandı.