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Metrobüsteki tacizci tutuklandı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M.A. okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği öne sürüldü. M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından dövülerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 13:01, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 13:12
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İstanbul'da üniversitede okuyan yabancı uyruklu M.A., metrobüste tacize uğradı.

Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini görürken çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini farketti.

Bağırmaya başlayan M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı.

Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi döverek şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü.

Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

"BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti.

M.A., "Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı." dedi.

Şahitleri olduğunu dile getiren M.A. "Ondan sonra bağırmaya başladım. Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi. Aldılar karakola gittik. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı." dedi.

Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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