İsrail, Gazze sınırında bulunan 6 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 13:42, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 13:49
İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.
Güvenlik operasyonunun gidişatına göre sivillerden evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği aktarıldı.