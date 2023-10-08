Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hedefimiz, olimpiyatlarda da başarılı olmak. Yapılan yatırımların karşılığını görüyoruz. Madalyalar, başarılar, şampiyonluklar geliyor. Daha fazlasını istiyoruz. Bu potansiyele bunlar yakışıyor. O yüzden de çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katılmak üzere geldiği Erzurum'da gazetecilere açıklama yaptı.

Bakanlık olarak gençlerin emrinde olduklarını belirten Bak, "Gençlik Forumu'nda gençlerin görüşlerini ve önerilerini dinliyor, sorularına cevap veriyoruz. Önerileri çerçevesinde yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Çünkü bu bizim en önemli sermayemiz. Türkiye olarak genç nüfusa sahip olmamız ve genç nüfusun bu ülkeye gelecekte ve şimdi ne katkılar vereceği konusunda birlikte değerlendirmeler yapıyoruz. Bu çok çok önemli." diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, TEKNOFEST kuşağının önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST ile birlikte son altı yıldır inanılmaz bir dip dalga var. Gençlerin teknolojiye, uzaya ve havacılığa merakı artıyor. Teknolojiye ve bilime olan merakları artıyor. Geçmişte özellikle bu ülkenin gelişmesi için de sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yazılımcılar, savunma sanayisindeki yatırımlar artıyor. Dolayısıyla böyle gençliğimiz var. Sosyal, kültürel olarak geleneklerimizi taşıyan bir gençliğimizin oluşması için de çalışmalar devam ediyor. Bakanlık olarak gençlerimizle gençliği tehdit eden başta madde kullanımı ve bağımlılığı konularını konuşuyor, onlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü bizim bakanlık olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi de budur. Madde ve internet bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştıracak çözümler önemli. Bunun için de onlarla konuşuyoruz."

Üniversite gençliğinin araştırmaya yönelik projelerini desteklediklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki gençlerimizin bilimi araştırmaya yönelik projelerini destekliyoruz. Gençlik STK'larının projelerini destekliyoruz. Bu gençlik yapısı içinde onların sorunlarını dinliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimiz üzere buraya geldik. Biz de gençlik STK'larda yetiştik gençlerle çeşitli platformlarda başta spor kulüpleri olmak üzere yöneticilik yaparak geldik. Her yıl böyle çalışmalar yürütüyorlar dolayısıyla biz onlara güveniyor, inanıyoruz. Gençliğimizin bu ülkenin geleceğine çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Her alanda 'biz yaparız, ben yaparım diyen' gençlerin olmasını istiyoruz. Mühendislikte ve diğer alanlardan olsun rol model gençler yetişsin istiyorsak onların görüşlerine saygı duyarak, onların görüşleriyle politikalar üretmek istiyoruz."

- "Gençlik merkezi sayımızı 460'lara kadar çıkardık"

Bak, yapılan yatırımların karşılığını sporda gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde gençlik ve sporda geçtiğimiz 22 yıl içinde çok büyük yatırımlar ve atılımlar yapıldı. Yeni tesislerin oluşturulması olmak üzere gençlikle ilgili politikalarda çok önemli yatırımlar, değişiklikler ve planlamalar yapılıyor. Bunların sonuçlarını sporda ve gençlikle ilgili yapılan çalışmalarda almaya başladık. Özellikle sporcularımızın uluslararası başarılarının artmasının sebeplerinden biri, Avrupa'nın ve dünyanın en genç spor tesislerine sahip olmamız. Spor salonları, stadyumlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri başta olmak üzere gençlik alanında gençlik merkezi sayımızı 460'lara kadar çıkardık ve yenileri de ilave ediliyor, devam ediyor. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizle başta kültür, teknoloji ve spor konuları olmak üzere alanında pek çok konuyu birlikte değerlendiriyoruz. Hedefimiz, olimpiyatlarda da başarılı olmak. Yapılan yatırımların karşılığını görüyoruz. Madalyalar, başarılar, şampiyonluklar geliyor. Daha fazlasını istiyoruz. Bu potansiyele bunlar yakışıyor. O yüzden de çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya çok önem verdiğine işaret eden Bak, "Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanı'mız var. Onun önderliği bizim için çok çok kıymetli. Milli takımlarımızda madalya sayısı artıyor. Her geçen gün başta Filenin Sultanları bu yıl tabi çok önemli bir başarı süreci yaşattı." dedi.

Diğer alanlarda da başarı elde edildiğini anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Futbolda, güreşte başarılarımız var. Okçulukta, ilk defa madalya aldığımız branşlar oluşmaya başladı. Yelkende kürekte ve pek çok alanda sporun alt tesislerinde yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Voleybol Lisesi kurduk, orada yaptığımız tesisler iki tane spor salonunda hem Ankara hem de İstanbul'da yapılan çalışmalar. Bunların hepsinde kulüplerimiz desteğiyle birlikte önemli başarılar elde edildi, edilmeye de devam edecek. Önemli süreç içinde yatırımlar yapıyoruz bu noktada hükümetimizin büyük desteği var. Bakanlığımıza olan destek var. Dolayısıyla daha çok başarılar geleceğine inanıyoruz. Biz gençlerimizin bunları başaracağına inanıyoruz. Bayrağımızı göklere çektireceklerine, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerine inanıyoruz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir gençlik var. Bölgemiz, coğrafyamız bizi güçlü kılmak zorunda. Bu coğrafyada ayakta kalmak, güçlü olmak için vatanını, ülkesini seven, ülkesinin gelişmesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Bak, daha sonra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı, Genç Türkiye Forumu'na" katıldı.