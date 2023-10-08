Bakırköy'de kırılan beton parçası üstüne düşen işçi öldü

Ağır yaralı Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kuyuda bulunan işçi Veysel Pala'nın üzerine, kepçe ile indirilen beton bloktan kopan parça düştü.

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