İsrail, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 500'e yükseldiğini duyurdu
İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli unsurların Gazze Şeridi'nden düzenlediği saldırılarda ölen İsrailli sayısının 500'e yükseldiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 15:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 15:14
İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli unsurların dün başlattığı ve halen de devam eden saldırıların bilançosu hakkında güncel bilgiler paylaştı.
Açıklamada, dünden bu yana yaşanan saldırılarda, 500 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi.