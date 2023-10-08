İsrail, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 500'e yükseldiğini duyurdu

İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistinli unsurların dün başlattığı ve halen de devam eden saldırıların bilançosu hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Açıklamada, dünden bu yana yaşanan saldırılarda, 500 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi.