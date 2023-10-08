Tunceli'de feci kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GNB 402 plakalı otomobil ile 24 FD 258 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge köyü mevkisinde çarpıştı.

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