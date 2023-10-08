Ankara Sivil Toplum Platformu üyelerinden Filistinlilere destek
Başkentte bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 15:50, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 15:52
Ankara Sivil Toplum Platformu üyeleri, İsrail ile Filistin arasındaki gelişmeler nedeniyle öğle namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde toplandı.
İsrail'in Gazze Şeridine yönelik hava saldırılarını protesto eden gruptakiler, Filistin bayrağı açarak, Filistin'i destekleyen sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çünkü Kudüs İslam ümmetinin kalbidir, varoluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın mihenk taşıdır." dedi.