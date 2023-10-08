İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 43 tutuklama

Operasyonlarda, 29 kilo 383 gram esrar, 11 kilo 896 gram kokain, 797 gram sentetik uyuşturucu, 70 bin 604 sentetik hap, 16 hassas terazi, 14 tabanca, tüfek, silahlara ait 1345 fişek ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 316 bin 780 lira ele geçirildi.

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