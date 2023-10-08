Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlar'daki kardeşlerimize ayrımcılık devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılışında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kilisenin Süryani camaatine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Süryani cemaatinin yöneticileri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, gerekli adımların atılmasını sağladık.

2022'den bu yana hayata geçirdiğimiz reformların örneğidir.

Balkanlardaki kardeşlerimize yönelik ayrımcılık devam ediyor

Balkanlardaki kardeşlerimize yönelik ayrımcılık devam etse de biz farklı inanç gruplarına karşı asla böyşe bir yola tevessül etmedik, edilmesine de izin vermedik.

Bugüne kadar bin 84 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescil kaydı yapıldı.

Ayrıca burada dini azınlıklara ait ibadethanelerin restore ve inşasını da ihmal etmiyoruz.

Ülkemizdeki azınlıklara ait toplam 58 okul mevcut. 2013 yılında Süryaniler'in de anaokulunu açmasını temin ettik.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Hangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldıranlara göz yummayız.

İsrail Filistin çatışması

Başkenti Kudüs olan Filistin Devletinin kurulması ertelenemez.

Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir.

Ayrıntılar geliyor...