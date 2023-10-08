Edirne'de 1 ton ciğer dağıtıldı, vatandaşlar metrelerce kuyrukta bekledi

Edirne'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü ciğerci esnafının Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tören, festival kortejinin Saraçlar Caddesi'ne yürümesiyle devam etti. Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda, temsili ciğer pişirilmesi, acı biber ve ciğer yeme yarışmaları yapıldı.

'10 TON CİĞER PİŞİRİLDİĞİ GÜNLER OLDU'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin 8 bin 300 yıllık tarihinden günümüze ulaşan çok önemli gastronomik lezzetleri olduğunu belirtti. Gürkan, "Son yıllarda gerek esnaflarımızın gerek esnaf birliklerimizin, gerek ticaret odamızın ve elbette belediyemizin katkılarıyla, Edirne Tava Ciğerimiz ulusal ve uluslararası anlamda hak ettiği marka tescilli ve o tescilin değerini alan bir gastronomik ürünümüz oldu. Artan turist sayısıyla beraber, günde bazen 10 ton ciğerin pişirilip servis edildiğini gördük. Bu muhteşem bir rakam" diye konuştu.

'EDİRNE SARAY MUTFAĞI RESTORANI AÇILACAK'

Edirne'de ilerleyen süreçte, belediye girişimiyle Edirne Saray Mutfağı adıyla restoran açılacağını dile getiren Gürkan, "Bugün itibariyle şehrimizde bulunan 42 adet ciğerci esnafımız ve lokantamız hem Edirnelilere, hem de kentimize gelen 6 milyon turiste o olağanüstü lezzeti tatma fırsatı sunuyorlar. Önümüzdeki süreçte Edirne'de çok merak edilen Edirne Saray Mutfağı da görülebilecek, tadılabilecek, gerektiğinde satın alınabilecek bir işletmesini Edirne'ye kazandıracağız. İnsanlarımız Edirne Sarayı'nın mutfağında nelerin pişirildiğini, o dönemde devletin erkanının nelerden hoşlandığını, nasıl yemekler sunulduğunu gerçekten merak ediyorlar. Bu Edirne'de açacağımız Edirne Saray Mutfağı Restoranı da bu anlamda meraklı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir işletmemiz olacak" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR DEĞERİN YAŞATILMA VE GELECEĞE AKTARILMA ARZUSU VAR'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Edirnelilerin tarihi, kültürü ve gastronomisine sahip çıkan bir kent olduğunu dile getirdi. Sezer, "Biz öyle bir hazine içerisindeyiz ki, ta Roma döneminden beri gelen her medeniyet buraya bir iz bırakarak bizlere miras olarak bu güzel şehri bırakmış. Kıymetli hemşerilerimiz de bu güzel mirasın farkındalar. Hem gastronomisi, hem tarihi, hem de kültürel özelliklerini birçok alanda bu şehrin gelişmesi için kendilerini adamışlar. Bir çok şehri gezdim görevim münasebetiyle. Şehrin ruhuyla, gelenekleriyle, şehir halkının benimsediği festivaller çok az olur. Bu festivale başladığı günden itibaren emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün de festivalin son günü. Tüm ciğerci ustalarımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir değeri hep beraber yaşatma ve geleceğe aktarma arzusu var bu festivalde" şeklinde konuştu.

HEM YEDİLER HEM AĞLADILAR

Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme ve ciğer yeme yarışması yapıldı. Toplamda 5 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken, kimisinin ise gözlerinden yaşlar aktı.

3 DAKİKADA 130 ACI BİBER YEDİ

Yarışmayı, ciğer biberinin üretildiği Karaağaç Mahallesi'nden katılan Yılmaz İrmisit kazandı. İrmisit 3 dakikada 130 acı biber yiyerek birinci oldu. Tava ciğer yeme yarışmasında ise 2 porsiyon ciğeri en kısa sürede yiyen Doğukan Edinler birinci oldu. İki yarışmanın da birincilerine 5'er kilo ayçiçek yağı ile 5 porsiyon tava ciğer hediye edildi.

BEDAVA CİĞER İÇİN 100 METRE KUYRUK

Yarışmaların ardından toplam 1 ton 100 gramlık bedava dağıtılan ekmek arası ciğer almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyruk caddenin girişine kadar uzadı. Vatandaşlar ciğer alabilmek için yaklaşık 100 metre boyunca kuyruk oluşturup sıraya girdi.