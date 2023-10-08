Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

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