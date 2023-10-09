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İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 73'ye yükseldiğini açıkladı

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 07:05, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 07:28
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İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 73'ye yükseldiğini açıkladı

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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