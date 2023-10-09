İsrail'de can kaybı 900'e yükseldi
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda can kaybı 900'e yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 20:33, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 20:50
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3'üncü gününde devam ederken, her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.
Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.