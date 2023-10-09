İsrail'de can kaybı 900'e yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3'üncü gününde devam ederken, her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.