İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor

TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
%0.94 Faizli kredi fırsatı!
%0.94 Faizli kredi fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
MEB ortak yapılacak yazılılara ilişkin örnek soru kitapçığını yayımladı
Kabine toplandı: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Kabine toplandı: Gündem maaş zammı ve ikramiye
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Üniversiteye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bine yükseldi
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Valilikten 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' açıklaması
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Erdoğan: Üniversitelerde cadı avını dün gibi hatırlıyoruz
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
Kocaeli'de 3 doktorun darbedilmesi protesto edildi
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
EURO 2032 Türkiye'de düzenlenecek
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Mahkeme: Salgın dönemindeki ücretsiz izin kıdem hesabına dahil edilsin
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Kira anlaşmazlığı arabuluculukta 'kademeli artış' şartıyla son buldu
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Manipülatif 'konut ilanı' paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Kademeli nafaka hükümet gündeminde
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Togg piyasayı 'elektrik'lendirdi
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
Kira sorununun çözümü için konutta Kamu-Özel iş birliği
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var?
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir
Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 16:36, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 16:45
Yazdır
İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor

İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlik bölgede konuşlandı; bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını, ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini kaydediyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken, Gazze tarafından da zaman zaman roket atışları yapılıyor.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, evlerini terk ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinli sayısı 16'ya çıktı.

İsrail tarafında ise saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla kişi öldü, 2 bin 400 kişi yaralandı.

- Roketler Ben Gurion Havaalanı ile Tel Aviv-Kudüs arasındaki yolu hedef aldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü.

İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binası yakınlarından dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan "Birinci Cadde" olarak bilinen ana yol yakınlarındaki açık alana düştüğünü bildirdi.

Olay sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

- Netanyahu: "Orta Doğu'yu değiştireceğiz"

Öte yandan İsrailli yetkililerin olaylara ilişkin açıklamaları da sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların saldırdığı yerleşim yerlerinin yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, "Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

- İsrail: "Gazze tamamen ablukaya alınacak"

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordusunun Güney Komutanlığındaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı.

Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze-İsrail savaşına müdahil olduğuna ilişkin Batı medyasında yer alan iddialara dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Hagari, bu iddialara ilişkin, "İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok." dedi.

- Kassam Tugaylarının elindeki 4 İsrailli öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Türki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, çok sayıda Filistinlinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber