İsrail ordusunun Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması devam ediyor

İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlik bölgede konuşlandı; bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını, ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini kaydediyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken, Gazze tarafından da zaman zaman roket atışları yapılıyor.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, evlerini terk ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinli sayısı 16'ya çıktı.

İsrail tarafında ise saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla kişi öldü, 2 bin 400 kişi yaralandı.

- Roketler Ben Gurion Havaalanı ile Tel Aviv-Kudüs arasındaki yolu hedef aldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü.

İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binası yakınlarından dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin, Kudüs ile Tel Aviv'i birbirine bağlayan "Birinci Cadde" olarak bilinen ana yol yakınlarındaki açık alana düştüğünü bildirdi.

Olay sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

- Netanyahu: "Orta Doğu'yu değiştireceğiz"

Öte yandan İsrailli yetkililerin olaylara ilişkin açıklamaları da sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların saldırdığı yerleşim yerlerinin yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, "Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

- İsrail: "Gazze tamamen ablukaya alınacak"

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordusunun Güney Komutanlığındaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı.

Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze-İsrail savaşına müdahil olduğuna ilişkin Batı medyasında yer alan iddialara dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Hagari, bu iddialara ilişkin, "İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok." dedi.

- Kassam Tugaylarının elindeki 4 İsrailli öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Türki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, çok sayıda Filistinlinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.